Следователи сообщили подробности заказного убийства москвича в Красногорске

Москва, 23 марта. Пятеро подозреваемых взяты под стражу в рамках расследования заказного убийства в Москве. Среди них оказался и тесть жертвы.

Сообщники ударили жертву электрошокером, надели наручники и увезли в Московскую область с целью убийства. По данным следствия, это был заказное преступление. Бывший тесть пострадавшего нанял для убийства мужчины группу преступников за 50 тысяч долларов.

Все участники преступления задержаны и заключены в следственный изолятор, сообщил начальник УИОС ГУ МВД России по городу Москве полковник Владимир Васенин. Труп жертвы найден в одном из гаражей в Красногорске Московской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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