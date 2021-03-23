Заседание по делу о проникновении Соболь в квартиру перенесли из-за технической ошибки

Москва, 23 марта. Государственный обвинитель заметил, что в деле юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь перепутаны части статьи и сообщил об этом судье.

Перовский суд столицы РФ принял во внимание замечание прокурора и решил перенести заседание по делу о проникновении Соболь в чужую квартиру на другую дату. По мнению адвоката юриста ФБК, дворец правосудия назначит проведение слушания по данному производству на следующую неделю.

Ранее столичный суд уже переносил заседание по делу о незаконном проникновении Соболь в чужую квартиру, сообщал ФАН. Вместо 16 марта датой проведения слушания было назначено 23 марта.