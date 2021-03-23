Трупы матери и сына месяц пролежали в квартире в центре Москвы

Москва, 23 марта. Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что давно не видела своих соседей. Спецслужбы вскрыли дверь их квартиры и обнаружили полуразложившиеся тела женщины и мужчины.

Дверь была заперта изнутри, насильственных следов смерти на телах не обнаружено, сообщает ФАН источник в правоохранительных органах. Трупы 82-летней женщины и 59-летнего мужчины, по предварительным данным, пролежали в квартире на Шаболовке около месяца. Полиция начала расследование причин смерти матери и сына.

При опросе соседей и знакомых семьи выяснилось, что мужчина часто злоупотреблял алкоголем, а его мать страдала старческой деменцией и провалами в памяти. Тела доставлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее ФАН стало известно о страшной находке в лесах Ленобласти — полураздетый труп мужчины стоял на коленях у болота.