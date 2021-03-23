Отрезавшую голову ребенку няню вышлют из России на родину

Москва, 23 марта. Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, которую в 2016 году осудили за убийство ребенка, депортируют из России после окончания принудительного лечения.

Сотрудники МВД приняли решение о нежелательном нахождении няни-убийцы на территории страны. Бобокулову, по данным некоторых СМИ, могут выписать из лечебницы в ближайшее время. Она долгое время лечилась от расстройства и якобы больше не опасна для общества.

Жестокое убийство произошло в феврале 2016 года. Женщину с головой ребенка в руках задержали в Москве у станции метро «Октябрьское Поле». Очевидцы рассказывали, что няня в этот момент выкрикивала угрозы о самоподрыве. Суд в этом же году решил отправить Бобокулову на лечение в психиатрическую клинику. Женщина обвинялась в убийстве малолетнего ребенка. По предварительным данным, она, пользуясь отсутствием родителей в доме, убила девочку, отрезала ей голову и подожгла квартиру. Обезглавленное тело малышки нашли после тушения пожара.

Ранее полиция Москвы задержала работника правоохранительных органов, который убил своего шестилетнего сына, писал портал URA.RU. Во время нападения на сына полицейский был пьян.