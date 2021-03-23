Вакцинированные москвичи станут донорами плазмы для больных COVID-19

Москва, 23 марта. Плазму вакцинированных от коронавируса начнут использовать для лечения COVID-19. Соответствующее исследование стартовало в больницах Москвы.

Первые добровольцы уже сдали плазму в Городской клинической больнице №52. Всего планируется задействовать несколько сотен доноров и 120 реципиентов, пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Полученная плазма попадает в московские стационары, где ее переливают пациентам. В рамках исследования планируется оценить эффективность и безопасность такого метода лечения.

Все доноры были обследованы врачами, сдали необходимый список анализов и прошли проверку на наличие антител. За проявленную инициативу им полагается выплата в размере 5 тысяч рублей и компенсация на питание в 1 212 рублей.

Более десяти тысяч москвичей с апреля 2020 года уже опробовали на себе метод переливания иммунной крови. Плазму с антителами преимущественно получают пациенты со средней и тяжелой формой COVID-19.