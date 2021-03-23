Станции Троицкой линии метро в Москве распишут античными граффити

Москва, 23 марта. Граффити с мифическими существами будут украшать станции метро Троицкой линии в Москве. Об этом рассказали специалисты столичного дептранса в своих соцсетях.

На некоторых станциях будут изображены рисунки греко-римской цивилизации, древние пещеры, а также портрет генерала Ивана Тюленева. Кроме этого, в вестибюлях расположатся светильник-«турбина» и колонны-«галочки».

Протяженность Троицкой линии метро составит 40 километров. На ней расположатся 17 станций. Ранее сообщалось, что линию собираются продлить от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии.