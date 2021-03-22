Заболевший COVID-19 экс-замглавы СВР Виталий Маргелов скончался в Москве

Москва, 22 марта. Бывший заместитель главы Службы внешней разведки России Виталий Маргелов умер в столице. Информацию о трагедии подтвердил сын военнослужащего.

Генерал-полковник скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Время смерти примерно 21:00 по московскому времени. Он проходил лечение в госпитале Федеральной службы безопасности РФ. Медики диагностировали пациенту обширное поражение легких.

«Причина — COVID-19, он неделю уже был в реанимации», — уточнил в беседе с ТАСС Михаил Маргелов.

Ранее на 86-м году из жизни ушел старейший музыкант оркестра Большого драматического театра имени Товстоногова Юрий Смирнов. Об этом сообщили коллеги композитора.