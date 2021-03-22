Экс-судья из Подмосковья получил восемь лет колонии за разбой

Москва, 22 марта. Суд признал виновным в совершении разбоя Станислава К., который совершил преступление, находясь на государственной должности.

В ходе заседания установлено, что летом 2018 годам жители одного из домов в деревне Постниково подверглись разбойному нападению. Среди десяти налетчиков оказался и Станислав, который в то время был мировым судьей одного из подмосковных участков.

Вооруженные злоумышленники применили в отношении жертв опасное для жизни насилие. Злоумышленники забрали из дома деньги и ценности на 5 млн рублей.

Бывший судья приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Руководитель СК Александр Бастрыкин добился разрешения на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи из Волгограда. У следствия есть основания считать, что на ее счету не менее 20 преступных эпизодов, сообщал ФАН.