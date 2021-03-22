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Дружинник из Текстильщиков спас жизнь избитому хулиганами мужчине

Дружинник из Текстильщиков спас жизнь избитому хулиганами мужчине

Москва, 22 марта. Неравнодушный дружинник Юрий Бабушкин заметил на остановке босого мужчину со ссадинами на лице. Молодой человек не смог пройти мимо.

Выяснилось, что двое незнакомцев обратились к пострадавшему с просьбой закурить, затем брызнули чем-то в лицо и ударили по голове. Избитый мужчина очнулся без шапки, куртки и босиком. В таком состоянии его обнаружил Юрий Бабушкин.

Дружинник укрыл потерпевшего курткой и вызвал скорую помощь и полицию. Только передав несчастного врачам и убедившись в его безопасности, Юрий отправился домой.

Молодой человек ухаживает за супругой с инвалидностью и активно занимается общественной деятельностью. Он является заместителем начальника штаба народной дружины района.

Правоохранители спасли от смерти животных, попавших в ДТП на трассе «Каспий», сообщает ФАН.

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