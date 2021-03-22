СК возбудил уголовное дело после смерти девочки, задушенной собаками в Подмосковье

Москва, 22 марта. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и возбудили уголовное дело в связи со смертью девочки, выгуливавшей собак.

По данным следствия, ребенок отправился на прогулку в Истре с двумя собаками. Девочка с животными находились во дворе частного дома, где она жила со своей семьей. Во время прогулки родители школьницы были дома.

Тело девочки без признаков жизни во дворе нашли соседи. Они сообщили об этом ее родственникам.

Прибывшие на место происшествия правоохранители увидели на шее ребенка следы, а также куски разорванного шарфа, который лежал рядом с ее телом. Они пришли к выводу, что собаки породы кане-корсо, с которыми школьница была на прогулке, удушили ее, потянув за шарф. Назначена судебно-медицинская экспертиза.