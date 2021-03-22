«Резала пуповину тупыми ножницами и перевязывала ниткой»: Собчак раскрыла правду из бункера

Москва, 22 марта. Ксения Собчак раскрыла «правду из бункера» и рассказала о жизни пленниц скопинского маньяка Виктора Мохова. Так, прояснились обстоятельства родов одной из заточенных девушек.

Еще одной собеседницей Ксении Собчак стала Катя Мартынова — одна из двух пленниц скопинского маньяка Виктора Мохова. Она выходит на связь с журналистами, в отличие от своей «коллеги по несчастью» Лены Самохиной, которая наотрез отказалась контактировать со СМИ и вспоминать те жуткие четыре года.

Катя уверена, что Лена осуждает девушку за «излишнюю» с ее точки зрения откровенность и теперь доступные всем воспоминания об их совместном заточении. Катя Мартынова написала книгу, в которой поделилась тем, что происходило с несчастными девушками в плену у маньяка.

«Молчать — это значит смириться. Я как-то не успела с ней об этом поговорить. Я ее искала полтора года назад, номер телефона у общих знакомых спрашивала, но мне не дали, сказали, что она не хочет со мной общаться», — пояснила девушка.

Также Катя отметила, что в 70% интервью ей приходиться оправдываться за то, что «они выжили». Жертва маньяка утверждает, что, в основном, журналисты не верят ее рассказам и считают, что девушки что-то не договаривают или врут.

Одной из главных опорных точек беседы стал разговор о родах Лены Самохиной в плену. Случилось так, что Кате пришлось принимать роды у своей «сокамерницы», при этом девушка была крайне далека от медицины и даже не знала, что такое плацента и пуповина. Похититель скинул Кате медицинское пособие, по которому пленница должна была провести непростую процедуру.

«Единственное что я поняла, что нужно перерезать пуповину, потому что ребенка нужно отделить от плаценты. Я приготовила таз с теплой водой, были какие-то простыни, чтобы запеленать», — рассказала девушка.

По словам Кати, ножницы, которыми она должна была перерезать пуповину, были тупые, и она резала очень долго. Потом остаток пуповины нужно было перевязать, для чего Катя использовала нитки. Вода в тазу к тому времени уже остыла, и девушка боялась купать ребенка из-за того, что он мог простудиться.