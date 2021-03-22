«Убивать я вас не буду»: что услышали пленницы скопинского маньяка перед заточением

Москва, 22 марта. Скопинский маньяк Виктор Мохов рассказал Ксении Собчак, что изначально не собирался убивать своих пленниц, а хотел сделать их секс-рабынями. Одна узница родила маньяку двоих детей.

Популярная телеведущая Ксения Собчак пообщалась с недавно освободившимся Виктором Моховым, который в народе получил известность как скопинский маньяк. Мужчина отбывал наказание за похищение и удерживание в плену двух девушек, а также совершение над ними сексуального насилия.

«Человек 50 лет не удовлетворялся, поэтому он в 50 лет решил наверстать упущенное», — заявил следователь по особо важным делам Дмитрий Плоткин.

Как оказалось впоследствии, одна из пленниц скопинского маньяка — Елена Самохина — родила двух детей от своего мучителю. Оба раза Виктор Мохов избавлялся от новорожденных, подкидывая их в подъезды жилых домов. Известно, что один ребенок был подкинут на площадь Ленина, а другой — на улицу Карла Маркса города Скопина.

Пытаясь объяснить, что побудило его именно таким образом поступить со своими жертвами, мужчина рассказал, что счел их девушками легкого поведения.

«Я думал, что они легкого поведения. Я предложил одной заняться сексом, она отказалась. Ну а зачем вы тогда ехали сюда, зачем вино пили?», — сказал скопинский маньяк.

По логике бывшего заключенного, с такими девушками можно было не церемониться и сразу переходить к любовным утехам. При этом, их нежелание заниматься сексом не смутило злоумышленника. Мохов считает, что, если девушки добровольно едут с ним, пьют вино и общаются, то уместно с ними переспать.

«Я оставил их здесь, живите, но будете как секс-рабыни, убивать я вас не буду», — заявил маньяк своим жертвам.

В итоге две жительницы Рязанской области провели в лапах своего пленителя долгих четыре года. В 2004-м году девушки чудом спаслись из заточения, а Мохов попал в тюрьму на 17 лет. Одной из жертв насильника пообещали предоставить госзащиту после его освобождения.