Обвиняемая в краже москвичка залезла в чужую сумку прямо в здании суда

Москва, 22 марта. Инцидент произошел во время слушания в Тверском суде дела мужчины, обвиняемого в грабеже и убийстве. Присяжные находились в зале заседания.

Дверь в комнату с вещами народных судей оказалась открыта, и некая гражданка воспользовалась ситуацией. Присяжные вернулись в комнату в нужный момент и поймали даму с поличным: она залезла в сумку одного из заседателей.

Выяснилось, что женщина обвинялась в краже и явилась в суд на заседание по собственному уголовному делу. Но слушание отложили, и гражданка решила не уходить из здания суда с пустыми руками. Присяжные закрыли воровку в кабинете до приезда полиции.

Скорее всего коллегию придется распустить: из-за инцидента они получили отрицательные эмоции, что может стать поводом для отмены приговора, вынесенного на основе их вердикта.

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