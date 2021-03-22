Суд продлил срок задержания Шпигеля до 23 марта

Москва, 22 марта. Решение по ходатайству следователя в отношении Бориса Шпигеля было отложено на 23 марта текущего года в связи с необходимостью получить сведения о его состоянии здоровья.

Басманный суд Москвы продлил срок задержания главы фармкомпаний «Биотек» Бориса Шпигеля до 23 марта текущего года. Также было отложено принятие решения по ходатайству следователя.

Такое решение было принято в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и о том, сможет ли он участвовать в судебном заседании. Информацию об этом обнародовал пресс-секретарь Басманного районного суда столицы.

Добавим, по решению суда в понедельник заключили под стражу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его обвиняют в коррупции. До этого СМИ сообщали, что чиновника задержали по подозрению в получении взяток от Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, сообщило РИАМО.