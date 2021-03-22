Жители Москвы могут пройти вакцинацию от COVID-19 в ГУМе

Москва, 22 марта. Пройти вакцинацию от коронавируса можно прямо в центре Москвы, в крупном торговом комплексе ГУМ, рассказал глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович.

Люди уже целый год живут в странном состоянии. Одни боятся чего-то не так коснуться, другие – с кем-то не так обняться, отметил бизнесмен. Выходов из подобной ситуации немного. Чтобы получить антитела к коронавирусу, нужно либо переболеть им, либо привиться.

«Я переболел, полон антител, но это не самый лучший способ... А второй — это прийти сюда, в ГУМ, и сделать себе нормальную, цивилизованную вакцинацию», — добавил предприниматель.

Эпидемиологическую остановку с COVID-19 в РФ удалось взять под контроль, сообщил президент России Владимир Путин. Около 4,3 млн жителей уже прошли два этапа вакцинации от коронавируса. Прививочная кампания позволит победить пандемию и избавиться от ограничительных мер, напомнил глава государства.