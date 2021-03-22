Мошенники от лица Росреестра шлют москвичам письма о необходимости приватизации

Москва, 22 марта. Росреестр призвал жителей столицы не доверять частным письмам о якобы необходимой легализации ранее приватизированного жилья.

Письма от злоумышленников в последнее время стали часто приходить в адрес собственников приватизированной ранее недвижимости, сообщило управление Росреестра по городу.

Руководитель Управления Росреестра Игорь Майданов прокомментировал ситуацию и уточнил, что по закону регистрация ранее возникших прав собственника проводится бесплатно. Никакую дополнительную информацию об услугах ведомство не рассылало.

Специалисты напомнили, что контакты Росреестра, а также актуальный перечень его услуг размещены на официальном сайте.

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