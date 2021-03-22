Суд арестовал супругу Бориса Шпигеля по делу пензенского губернатора Белозерцева

Москва, 22 марта. Басманный суд арестовал жену бизнесмена Бориса Шпигеля Евгению. Ее подозревают в причастности к преступлению коррупционного характера. Она будет под стражей до 20 мая.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Евгении Шпигель. Она обвиняется в даче взятки и посредничестве при этом коррупционном преступлении. Супруга главы группы фармацевтических компаний Бориса Шпигеля будет под арестом до 20 мая 2021 года.

Ранее силовики задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По данным следствия, он получил взятки от посредников Шпигеля, его жены и других, сообщал ФАН. За покровительство при заключении госконтрактов на поставку медикаментов от Шпигеля губернатор Пензенской области получил 31 млн рублей.