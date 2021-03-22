Эксперт Эгиев допустил выход на плато цен на недвижимость в Москве

Москва, 22 марта. Летом текущего года цены на жилье в московских новостройках могут выйти на плато. Однако рассчитывать на снижение не стоит, заявил директор компании «Бон Инвестиции» Энвер Эгиев.

Дело в том, что предпосылок дня снижения ценового уровня на первичном рынке нет. Стоимость жилья вряд ли пойдет вниз даже после завершения программы льготной ипотеки. Эгиев отметил, что в середине прошлого года на первичном рынке наблюдался значительный застой, однако застройщики продолжали анонсировать новые проекты и сейчас виден процесс их реализации после отмены ограничительных мер.

Эксперт предположил, что уже вне программы льготного ипотечного кредитования с субсидированной ставкой 6,5% может произойти резкий скачок продаж квартир. Это объясняется тем, что застройщики имеют запас прочности даже при отмене программы, а строительные компании могут предоставить потребителям выгодные условия самостоятельно.

В Москве в электронный формат перейдет госуслуга по предоставлению информации и документов о правах на жилье. Мера вступит в силу 1 апреля и распространится на квартиры, зарегистрированное до 31 января 1998 года.