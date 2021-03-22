Обвиняемый во взяточничестве экс-сотрудник ФСБ Черкалин пошел на сделку со следствием

Москва, 22 марта. Полковник ФСБ Кирилл Черкалин просит рассмотреть его уголовное дело в особом порядке. Для этого бывший начальник одного из отделов спецслужбы заключил сделку со следствием.

В правоохранительных органах считают, что бывший высокопоставленный силовик в течение 2013–2015 годов оказывал покровительство частной компании. За этого он получил взятку в размере 850 тысяч долларов.

Кроме того, он фигурирует в уголовном деле о крупном мошенничестве. Согласно материалам, двое других сотрудников ФСБ убедили бизнесмена передать им долю в уставном капитале компании. Речь шла об активах в 490 млн рублей. За это злоумышленники пообещали ему закрыть уголовное дело, которое могло негативно повлиять на реализацию запланированных им инвестиционных проектов, сообщал ФАН.