СК запретил адвокату Белозерцева разглашать данные дела

Москва, 22 марта. Следствие взяло подписку о неразглашении у адвоката по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Басманный суд арестовал чиновника. Заседания проходят в закрытом режиме.

Подписку о неразглашении данных следствия дал адвокат губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В СК не впервые используют подобную практику. Это необходимо для того, чтобы подробности дела не получили широкую огласку до его рассмотрения в суде.

Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщал ФАН. Во время следственных мероприятий в его доме были найдены пачки денег общей суммой в 500 млн рублей и люксовые часы. В настоящее время он находится под стражей по решению суда. Среди фигурантов дела также числятся Борис Шпигель и Антон Колосков.