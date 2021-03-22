Актер Лавров подозревается в угрозе применения насилия против сотрудника ВАИ

Москва, 22 марта. Выходка звезды сериалов «СОБР» и «След» в Москве привела к уголовному делу. Андрей Лавров стал подозреваемым в совершении преступления по статье 318 УК РФ, сообщил источник ФАН.

По данным Следственного комитета, фигурант подошел к сотруднику Военной автоинспекции. В руках у звезды был похожий на нож предмет. Лавров стал угрожать инспектору оружием. Потерпевший потребовал прекратить выходку, но актер не унимался. Сотруднику ВАИ пришлось убегать, подозреваемый погнался за ним. Позднее актер был задержан ехавшими мимо правоохранителями, сообщал ФАН.

Расследование уголовного дела по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти ведет отдел СК по Таганскому району.