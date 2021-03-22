Власти Москвы анонсировали строительство «Парка Яуза» на северо-западе города

Москва, 22 марта. Работы по благоустройству парков и скверов в Москве, а также по строительству новых экологических пространств начнутся в городе уже весной.

В ближайшее время в российской столице начнутся строительные работы по созданию «Парка Яуза». Такую информацию сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Планируется, что его площадь составит около 49,1 гектара.

«Мы планируем возобновить работу по благоустройству парков, скверов, улиц и площадей, которая была приостановлена из-за пандемии. В числе крупных проектов, весь год простоявших на паузе, создание «Парка Яуза»», — написал он в блоге.

Здесь планируется сделать несколько прогулочных маршрутов с возможностью спуститься к воде, а также обустроить хоккейно-спортивную зону с теннисными кортами и тренажерами. На втором участке парка в будущем построят эколого-просветительский центр и экотропу на сваях.

Недавно стало известно, что на северо-востоке Москвы в скором времени появится жилой комплекс с рестораном и фитнес-центром. В ходе первого этапа строительства появятся пять разновысотных корпусов. На втором в ЖК появится детский сад и образовательный центр.