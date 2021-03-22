Собянин назвал срок полного запуска Юго-Восточной хорды в Москве

Москва, 22 марта. Юго-Восточная хорда улучшит транспортное сообщение в 22 районах столицы России. Информацией об этом поделился мэр города Сергей Собянин.

Транспортная артерия берет начало от Варшавского шоссе и заканчивается на Шоссе Энтузиастов. Благодаря ей удастся улучшить транспортное сообщение в 22 районах Москвы, где проживает более двух миллионов граждан. Собянин рассказал об этом во время рабочего визита на участок, где ведется строительство.

Работы на объекте проходят в максимально быстрых темпах, выполнено более одной трети плана. Отдельные участки Юго-Восточной хорды будут доступны жителям и гостям Москвы уже со следующего года, сообщил мэр столицы.

«Уже в следующем году автомобилисты смогут пользоваться отдельными участками ЮВХ, а полностью она поедет в 2023-2024 годах», — сообщил Собянин.

Пятая часть Юго-Восточной хорды располагается на мостах и тоннелях, заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Общая протяженность транспортной артерии составит 101 км.