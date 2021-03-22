Количество безработных граждан сократилось в Подмосковье

Москва, 22 марта. Пресс-служба министерства социального развития Московской области сообщила о количестве безработных граждан в регионе.

Уровень безработицы в Подмосковье с февраля составил 2,65%. Показатель снизился на 0,48 пункта, передают «Вести Подмосковья».

«Новую работу смогли найти около двадцати тысяч человек», — заявил пресс-центр ведомства.

Количество безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости в регионе, составляет 109 881 человек. По данным на 1 февраля 2021 года, уровень безработицы в Московской области достиг отметки в 3,13%. Нетрудоустроенными были зарегистрированы 130 тысяч человек. На данный момент работодатели Подмосковья находятся в поиске около 30,3 тысячи специалистов рабочих профессий. Также компании нуждаются в 13,5 тысяче специалистов различных профилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку региона во время пандемии. На фоне коронавируса Московская область смогла сохранить социальные проекты, считает глава региона.