Потепление до +8 градусов придет в Москву в конце недели

Москва, 22 марта. Весенняя погода с температурой в районе 8 градусов тепла ожидается в Москве уже в конце рабочей недели.

Ближайшие два дня в российской столице будут прохладными, после чего в город придет долгожданное потепление. Такую информацию предоставили синоптики из центра «Фобос».

«Небольшие осадки пройдут только сегодня-завтра, и эти дни будут самыми прохладными: днем +1...+3 градуса. Но со среды начнется мощное потепление, и к концу недели придет настоящая метеорологическая весна — воздух будет прогреваться до апрельских +8», — заявили эксперты.

Не так давно синоптики из центра «Фобос» сообщали, что эта неделя в центральной части России ознаменуется перестройкой атмосферных процессов на весенние рельсы. При этом небольшое похолодание в ее начале будет вызвано остатками снежного циклона.