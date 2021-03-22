Пензенского губернатора Белозерцева арестовали до 20 мая по делу о взятках

Москва, 22 марта. Басманный суд Москвы заключил под стражу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на два месяца.

По версии следствия, чиновник брал взятки за свое покровительство и помощь в получении госконтрактов и их выполнении. За свои «услуги» он получил больше 30 млн рублей и ценные «подарки».

Деньги Белозерцев получал через посредников от руководителей двух крупных компаний Бориса Шпигеля и Антона Колоскова. Им также предъявили обвинение в зависимости от роли в коррупционном преступлении, сообщал ФАН.