Избившего врачей скорой помощи хулигана застрелили из табельного оружия в Подмосковье

Москва, 22 марта. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие против пациента, который напал на врачей в карете скорой помощи. Мужчину везли в больницу с ножевым ранением.

Правоохранительные органы проводят служебную проверку по поводу действий сотрудников полиции, застреливших неадекватного мужчину, сообщают в пресс-службе.

Местного жителя везли в карете скорой помощи с ножевым ранением в области шеи. По дороге он стал нападать на врачей, крушить медицинское оборудование и попытался угнать машину. После приезда полиции мужчина не реагировал на требования стражей порядка и угрожал им лопатой.

В результате инцидента сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие. Медицинские работники и водитель скорой получили травмы различной степени тяжести.

В Асбесте полицейские применили оружие против буйного местного жителя, вооруженного ножом, сообщал ФАН.