Песков прокомментировал задержание губернатора Пензенской области Белозерцева

Москва, 22 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что губернатор Иван Белозерцев может быть отправлен в отставку. Он добавил, что президент знает о происходящем.

Песков не исключил, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев может лишиться своего поста в связи с утратой доверия.

«Это вопрос правовых органов и не администрации президента никоим образом. Президента информировали непосредственно о предпринимаемых действиях. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», — сказал он.

Ранее силовики провели обыски в доме чиновника, сообщал ФАН. Они обнаружили порядка 500 млн рублей наличными, а также люксовые наручные часы Breguet стоимостью 5,7 млн рублей. По данным следствия, губернатор мог получить их и другие ценные вещи от бизнесмена Бориса Шпигеля в «подарок».