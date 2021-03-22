Правоохранители возбудили уголовное дело против актера Андрея Лаврова

Москва, 22 марта. Инцидент с российским актером, известным по сериалам «СОБР» и «След», Андреем Лавровым получил продолжение. Теперь деятель кино стал фигурантом уголовного дела.

Речь идет о нападении в Москве на сотрудника ВАИ, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно первоначальным данным, актер подошел к инспектору и достал нож. Лавров высказал угрозы в адрес сотрудника ВАИ, которому после этого пришлось спасаться бегством от агрессивной звезды. Мимо проезжали полицейские, которые оперативно обезвредили Лаврова, сообщал ФАН.