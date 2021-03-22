Глава штаба Навального в Хабаровске стал фигурантом уголовного дела

Хабаровск, 22 марта. Суд заключил под домашний арест координатора штаба блогера Алексея Навального в Хабаровске Алексея Ворсина. Он пробудет под стражей до 16 мая.

Его обвинили в неоднократном нарушении порядка проведения митинга.

По версии следствия, соратник Навального дважды нарушил закон о проведении митингов. В январе он посредством Сети призывал принять участие в несогласованной акции протеста. Силовики уже провели обыски у обвиняемого и изъяли все необходимые для следствия материалы. Ворсину запрещено звонить по телефону и пользоваться интернетом. ФСИН взяла под контроль порядок нахождения обвиняемого под домашним арестом.

В январе и феврале в нескольких регионах России прошли незаконные акции, которые закончились неудачно для их организаторов и участников, сообщал ФАН. Силовики задержали не менее 35 провокаторов из числа организаторов.