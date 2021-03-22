СК отказал ФБК в возбуждении уголовного дела после госпитализации Навального

Москва, 22 марта. Признанному иноагентом в РФ «Фонду борьбы с коррупцией» не удалось добиться возбуждения уголовного дела после госпитализации Навального.

Органы следствия управления МВД на транспорте провели проверку и отказались возбуждать уголовное дело после госпитализации блогера Алексея Навального в Омске.

Ранее представители 235-го Гарнизонного военного суда отметили, что после рассмотрения заявления ФБК не обнаружили признаков преступления в действиях сотрудников ФСБ.

Навальный был госпитализирован с признаками отравления. Медики диагностировали у него нарушение обмена веществ. Врачи не нашли следов химических веществ в организме пациента.