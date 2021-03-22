ФСБ накрыла наркогруппировку и изъяла 40 кг «синтетики» в Подмосквовье

Москва, 22 марта. Оперативники задержали участников наркогруппировки, наладившей производство и бесконтактный сбыт синтетических наркотиков через Интернет.

Спецоперация по задержанию проводилась на территории Клинского городского округа Московской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Силовики изъяли наркотик Альфа-Пирролидинопентиофенон общей массой не менее 40 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические компоненты для изготовления запрещенных веществ.

Информация о местонахождении незаконной лаборатории была получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас деятельность подпольного производства прекращена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве наркотических средств в особо крупном размере. Участники группировки заключены под стражу, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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