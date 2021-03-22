Собаки задушили игравшую с ними девочку в Подмосковье

Москва, 22 марта. Девочка пошла выгуливать собак и играла с ними. В какой-то момент животные схватили ее за шарф и стали тянуть в разные стороны. Девочка умерла от асфиксии.

Инцидент произошел в деревне Крючково. Местная 11-летняя жительница захотела прогуляться на улице с двумя псами породы кане-корсо. Сначала все вместе играли, но в какой-то момент животные схватили ребенка за шарф и начали тянуть. В итоге школьница задохнулась.

Местные жители нашли ребенка без сознания. Прибывшие на место происшествия медики ничем не смогли помочь пострадавшей. Им оставалось лишь констатировать смерть.

Еще один случай с агрессивными животными произошел на Рязановском шоссе в Подольске. Там у одной из собак, бросающихся на людей, заподозрили бешенство, сообщило РИАМО.