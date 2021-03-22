Систему анализа информации о гражданах модернизируют в Москве

Москва, 22 марта. Власти российской столицы создадут витрину с обезличенными данными москвичей, в том числе об имуществе и тратах на ЖКХ. Стоимость реализации проекта составит 132 млн рублей.

К витрине смогут подключаться «внешние пользователи». Речь идет не только об органах власти, но и о компаниях. ГКУ «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы, разместило соответствующий тендер. Его выиграло ООО «Программный продукт». Эта организация займется реализацией проекта.

Московская мэрия рассчитывает доработать «информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде», отмечает «Коммерсант». Сейчас она интегрирована с Единой мобильной платформой и Единой геоинформационной системой.

В декабре в российской столице начнут оформлять электронные паспорта. Аналогичную процедуру запустят по всей России до 1 июля 2023 года. К тому же появится специальное приложение, выполняющее функции электронного паспорта. Например, его можно будет использовать при обращении в МФЦ.