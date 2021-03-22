Москвичам начнут выдавать справки о правах на жилье в электронном виде

Москва, 22 марта. Госуслуга по предоставлению информации и документов о правах на жилье, зарегистрированное до 31 января 1998 года, станет полностью электронной в Москве с 1 апреля.

Более 35 тыс. раз горожане обратились за соответствующей услугой в 2020 году, при этом каждый десятый заявитель использовал цифровой формат. С 1 апреля сервис станет доступен исключительно в электронном виде, рассказал заммэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Статус оказываемой услуги можно будет увидеть в личном кабинете. Справку предоставят в течение двух недель, за исключением срока, когда работу над заявлением могут приостановить. Благодаря услуге жители столицы смогут получить документ о переходе права собственности на объект жилого фонда до 31 января 1998 года, справку о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года и другие сведения.

Ужесточение правил кредитования не исключено в РФ при дальнейшем росте цен на недвижимость. В 2020 году стоимость жилья на первичном рынке поднялась на 12%, напомнила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.