Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос на 44% по итогам 2020 года

Москва, 22 марта. Московский экспортный центр (МЭЦ) провел исследование ключевых тенденций внешней торговли. За прошлый год экспорт высокотехнологичных товаров Москвы вырос на 44%.

Наиболее популярными высокотехнологичными товарами столицы стали турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие. Именно они чаще всего экспортировались за пределы страны.

Объем московского экспорта технологичной продукции стал выше на 44%, что составляет около 30 млрд долларов. Чаще всего в качестве покупателей выступали страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии, пояснила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Подмосковье ранее одержало победу на конкурсе за звание лучшего региона по экологическому просвещению. Отбор на конкурс организовали местные министерства природы и просвещения.