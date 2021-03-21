Губернатора Пензенской области доставили в Москву

Москва, 21 марта. Задержанного за получение многомиллионной взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева доставили в столицу, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Против главы региона, председателя группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, директора ОАО «Фармация» Андрея Колоскова и других лиц возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Белозерцев получал дорогие подарки и деньги в обмен на покровительство при заключении госконтрактов на поставки лекарств в медучреждения Пензенской области.

Во время обысков в квартире губернатора обнаружили порядка 500 млн рублей наличными, сообщало Федеральное агентство новостей. Кроме того, правоохранители изъяли дорогостоящую коллекцию наручных часов, а также нашли подаренный Белозерцеву Mercedes-Benz V-Класс 250.