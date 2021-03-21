Москвичам рассказали, когда в столицу вернутся солнце и тепло

Москва, 21 марта. Потепление и ясная солнечная погода ожидаются в Москве со среды, до этого дня в городе будет снежный циклон, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, предстоящая неделя в центральной части России ознаменуется перестройкой атмосферных процессов на весенние рельсы.

«Если в понедельник и половину вторника погодой будет управлять снежный циклон, то начиная со среды и до следующих выходных, инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему жителей региона ждут солнечные деньки с увеличением суточных колебаний температуры», — пояснил синоптик РИА Новости.

Он уточнил, что в понедельник и вторник утром сохранятся небольшие заморозки, а в ночь на среду столбики термометров местами могут опуститься до −9. Однако уже днем резко потеплеет, до +6.

Впоследствии по ночам температурные значения будут колебаться около нулевой отметки, а после полудня воздух с каждым днем начнет прогреваться все сильнее. Не исключено, что к концу недели на термометрах можно будет увидеть +10. Тишковец резюмировал, что метеорологическая весна в столице наступит 25 марта.

По-настоящему теплой весна в Москве станет примерно к концу апреля, считает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Ожидается, что воздух во второй половине месяца прогреется до +15...+18 градусов.