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Врачи московской скорой сняли клип на посвященную коллегам песню

Врачи московской скорой сняли клип на посвященную коллегам песню

Москва, 21 марта. Сотрудники скорой помощи российской столицы посвятили своим коллегам песню. Композиция появилась в социальных сетях.

Песню опубликовали в Instagram-аккаунте станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. Ее авторами стали врач-анестезиолог-реаниматолог Андрей Реза и фельдшер Виктор Затонский. Они посвятили песню медикам, помогавшим москвичам во время пандемии коронавируса.

В клипе можно увидеть кадры, снятые во время вызов врачей. Авторы песни признались, что им захотелось по максимуму поддержать своих коллег и сделать для них что-то доброе и приятное. Именно так у них и родилась идея написать музыку и стихи о буднях скорой помощи.

Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал число строящихся в городе медучреждений. Речь идет о миллионе квадратных метров недвижимости. Столичные власти держат на контроле строительство 36 поликлиник и 20 больничных корпусов, говорится на сайте мэра Москвы.

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