Врачи московской скорой сняли клип на посвященную коллегам песню

Москва, 21 марта. Сотрудники скорой помощи российской столицы посвятили своим коллегам песню. Композиция появилась в социальных сетях.

Песню опубликовали в Instagram-аккаунте станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. Ее авторами стали врач-анестезиолог-реаниматолог Андрей Реза и фельдшер Виктор Затонский. Они посвятили песню медикам, помогавшим москвичам во время пандемии коронавируса.

В клипе можно увидеть кадры, снятые во время вызов врачей. Авторы песни признались, что им захотелось по максимуму поддержать своих коллег и сделать для них что-то доброе и приятное. Именно так у них и родилась идея написать музыку и стихи о буднях скорой помощи.

Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал число строящихся в городе медучреждений. Речь идет о миллионе квадратных метров недвижимости. Столичные власти держат на контроле строительство 36 поликлиник и 20 больничных корпусов, говорится на сайте мэра Москвы.