Поэта Андрея Егорова нашли мертвым в Москве

Москва, 21 марта. Российский поэт Андрей Егоров скончался в столице. О смерти лауреата молодежной премии «Дебют» сообщили его друзья в социальных сетях.

Предположительно, мужчина покончил жизнь самоубийством. Какое-то время Егоров находился в следственном изоляторе в связи с употреблением наркотиков. Церемония прощания назначена на 23 марта, она состоится в Москве.

Писательницу Аделину Шелдон обнаружили мертвой в квартире на юго-западе столицы, сообщал сайт 360tv.ru. Предположительно, молодая девушка скончалась из-за изнурительной диеты.