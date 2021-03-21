Собянин назвал число строящихся в Москве медучреждений

Москва, 21 марта. Около миллиона квадратных метров недвижимости находится в процессе строительства на территории столицы, сообщается на официальном сайте мэра города Сергея Собянина.

Столичные специалисты сейчас ведут работы по строительству 36 поликлиник и 20 больничных корпусов, следует из сообщения градоначальника. Всего порядка 70 медучреждений сейчас возводится в столице. Особое внимание город уделяет строительству клиник для больных раком.

Работы по сооружению медцентра в поселке Коммунарка, нового комплекса в детской больнице святого Владимира и других крупных медучреждений в столице завершатся уже в 2023 году. Около 100 больниц и поликлиник построили в Москве за прошедшее десятилетие.

Еще 100 школ и детсадов появится в городе к 2025 году. Всего 407 образовательных и воспитательных учреждения появилось в столице с 2011 года. Из них почти 150 школ и детсадов построили за счет инвесторов.