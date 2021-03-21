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Пассажир московского метро погиб на станции «Дмитровская» после падения на рельсы

Пассажир московского метро погиб на станции «Дмитровская» после падения на рельсы

Москва, 21 марта. Смерть пассажира московского метро послужила причиной частичной остановки движения на одной из линий. Причины происшествия устанавливаются полицией.

Движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро остановлено, сообщают в экстренных службах столицы. Причиной таких изменений стала гибель человека, упавшего под колеса поезда.

Сам инцидент произошел на станции «Дмитровская», а составы не ходят от «Савеловской» до станции «Владыкино». При этом движение в обратном направлении продолжается, но с увеличенными интервалами.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

В феврале аналогичный инцидент произошел на станции «Дубровка». После происшествия движение поездов между «Чкаловской» и «Печатниками» также было остановлено.

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