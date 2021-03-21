Посвященный работникам ЖКХ фотопроект открылся у Северного речного вокзала Москвы

Москва, 21 марта. Фотовыставка под названием #Ценныекадры открылась на площади перед зданием Северного речного вокзала столицы. Она посвящена сотрудникам сферы ЖКХ.

Выставка начала работу 21 марта в день работниках ЖКХ. Москвичи увидят 30 фотографий, которые рассказывают истории дорожных рабочих, водителей спецтехники, инженерах, промышленных альпинистов, спасателях, экологах и других специалистах этой отрасли. Под каждым стендом представлен QR-код. Перейдя по нему жители и гости столицы России попадут на сайт проекта, где отобраны интервью с героями фотографий, пишет портал mos.ru.

Москвичи получили возможность без каких-либо затрат попасть в некоторые музеи на ВДНХ. Культурная акция «Бесплатный вход» начала работу 21 марта. Впервые проект запустили в 2019 году, и он получил популярность среди жителей и гостей города.