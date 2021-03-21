Водитель скорой помощи открыл стрельбу по оппоненту во время дорожного конфликта

Москва, 21 марта. Дорожный конфликт на юге Москвы закончился стрельбой. Травматический пистолет применил мужчина, работающий водителем скорой помощи.

Полиция выясняет обстоятельства дорожного конфликта, состоявшегося на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы, сообщают в пресс-службе столичного главка МВД.

Между собой не поладили водители ВАЗ 2115 и Ford Transit. После словесной перепалки хозяин иномарки достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавший был госпитализирован, а нападавший — доставлен в отделение полиции.

Позже выяснилось, что стрелок работает водителем скорой помощи.

Ранее A42.RU сообщал о жителе Тюмени, который расстрелял брата, его жену и дочь, а затем скрылся с места преступления на машине погибших.