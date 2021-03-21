Коронавирус в Москве за сутки выявили у 1511 человек

Москва, 21 марта. Диагноз COVID-19 в Москве за последние 24 часа подтвердился у 1511 человек, свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу за ситуацией с инфекцией.

Общее число случаев коронавируса в городе достигло 1 011 463. В настоящее время болеют 64 039 человек, 931 296 заразившихся выздоровели, 16 128 скончались.

Эпидемическая ситуация в Москве стабилизируется, продолжается вакцинация, власти постепенно снимают ограничения. Однако требование по ношению масок в общественных местах не отменяется. Мэр столицы Сергей Собянин предположил, что оно будет действовать как минимум до конца лета. Необходимость сохранения масочного режима в местах скопления людей во всех субъектах страны подчеркивали в Роспотребнадзоре.