«Квадрат» в новостройках комфорт-класса подорожал на 17% в Москве

Москва, 21 марта. Средняя стоимость «квадрата» в новостройках комфорт-класса увеличилась на 17% с марта 2020 года. Об этом сообщается в обзоре аналитиков компании Est-a-Tet.

Согласно данным организации, к середине марта средняя цена квадратного метра в московских жилых комплексах комфорт-класса достигала 214 тысяч рублей (годом ранее — 183 тысячи рублей). Рост до первого квартала 2019 года составил 25,9%, передает «РБК-Недвижимость».

По словам аналитиков компании, недвижимость дорожала и в начале года: в период с января по середину марта средняя стоимость «квадрата» в сегменте увеличилась на 6,46%. Общее предложение жилья специалисты оценивают в 14,6 тысячи квартир площадью 797 тысяч квадратных метров в 96 проектах. На долю комфорт-класса приходится 43,9% всех площадей на первичном рынке. За год объем предложения люксовых новостроек снизился на 16,3%.

Эксперты ранее сообщали, что благодаря коронакризису рынок недвижимости оживился по всей территории России. В прошлом году спрос на жилье вырос, а предложение резко сократилось.