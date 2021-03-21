Собянин заявил о востребованности технопарков в Москве

Москва, 21 марта. Технопарки в российской столице оказались очень востребованными. Они работают, несмотря на кризисы, заявил мэр города Сергей Собянин.

Создано более 40 технопарков. На их базе работают более 2000 высокотехнологичных компаний, уточнил Сергей Собянин в рамках интервью для телеканала «Россия-1». Доля вакантных арендных площадей в среднем составляет чуть более 1%. Такие площадки необходимы Москве для развития.

В марте Сергей Собянин посетил технопарк «Модуль». Там производят продукцию для авиации, космоса, медицины и других высокотехнологичных отраслей. По словам мэра российской столицы, город активно поддерживает технопарки. В этой сфере задействованы порядка 67 000 человек.

Форум IPQuorum-2021 пройдет в технопарке «Сколково» 26 и 27 апреля. В нем примут участие более 1500 представителей креативной индустрии из 30 стран. На мероприятии выступят зарубежные и российские эксперты в сфере цифровых технологий, трансформации экономики.