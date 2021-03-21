Москвичам рассказали о подготовке «Городской фермы» на ВДНХ к весеннему сезону

Москва, 21 марта. «Городская ферма» расположилась на ВДНХ. Сейчас там проживает около 120 особей, которых активно готовят к весеннему сезону.

Ферма включает в себя следующие павильоны ВДНХ: «Свиноводство», «Овцеводство», «Кролиководство». Перед входом расположены скульптуры «Охотник» и «Лисятница». При посещении жители и гости Москвы могут полюбоваться на кур, кроликов, крупный рогатый скот и даже северного оленя, пишет портал mos.ru.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции, прошлой весной «Городская ферма» была закрыта для посещения. Сейчас же она работает в стандартном режиме и вновь принимает гостей. При этом в помещениях соблюдены все требования для недопущения распространения COVID-19. В конце апреля пройдет весенний фестиваль. Его темой станут экология, раздельный сбор мусора и бережное потребление ресурсов.

С 21 марта в Москве стартовала популярная культурная акция «Бесплатный вход». Посетители получили возможность бесплатно посетить три музея. Билеты можно получить в кассе каждое третье воскресенье месяца.