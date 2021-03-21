В МВД назвали регионы-лидеры по росту числа преступлений в этом году

Москва, 21 марта. Максимальный прирост преступности за январь-февраль отмечен в Санкт-Петербурге, Тульской области и Адыгее. В целом преступность в России за год снизилась.

По данным МВД, темпы прироста числа зарегистрированных преступлений в Петербурге составили 28,6%, в Тульской области – 20,6%, в Адыгее – 17,6%.

Также в десятку антилидеров вошли Алания, Чечня, Камчатский и Алтайский край. Там прирост составил от 10,5% до 7,6%. Правоохранители зафиксировали снижение преступности в 67 регионах, рост — в 18 регионах. Всего же, по данным МВД, в России стало меньше преступлений на 5,5% по сравнению с прошлым годом.

Подростковая преступность в Оренбуржье снизилась на 20%, сообщал портал RIA56. В МВД рассказали, что за январь-октябрь 2020 года зарегистрировали 406 преступлений, совершенных несовершеннолетними.