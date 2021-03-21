Четыре полосы ТТК в Москве перекрыли из-за массового ДТП

Москва, 21 марта. Четыре машины столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Из-за инцидента на данном участке дороги перекрыли движение.

Полиция выясняет обстоятельства аварии с участием четырех автомобилей на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.

По первоначальным данным, в результате ДТП никто не пострадал, однако на участке столкновения пришлось перекрыть движение по четырем полосам. Уточняется, что дорожный инцидент случился в районе дома 23 по 5-му Донскому проезду.

Причины аварии устанавливаются стражами порядка.

Ранее РИАМО писал о нескольких пострадавших в результате ДТП на Валаамской улице в Москве. Из-за происшествия движение на данном участке дороги было значительно затруднено.